Sokağa çıkma kısıtlamasında araç kuyruğu
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Sokağa çıkma kısıtlamasında araç kuyruğu

05.12.2020 18:20 | Son Güncelleme: 05.12.2020 18:36
Sokağa çıkma kısıtlamasında araç kuyruğu

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında araç kuyruğu oluştu.

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında araç kuyruğu oluştu. Acemler Kavşağı'ndaki kuyruk sebebiyle ambulans bile geçmekte güçlük çekti. Polis ekipleri de kontrol noktasındaki görevli sayısını arttırıp trafiği kısa sürede eritti.

Sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmak zorunda olan sağlıkçı, unlu mamul üreticileri, kasap, market işletmecileri, mali müşavirler mesai bitiminde akşam saatlerinde aynı anda sokağa çıkınca Acemler Kavşağı'nda trafik oluştu. Normal zamanlarda günde 210 bin aracın geçtiği Acemler Kavşağı'nda polis ekipleri de kontrol noktası oluşturdu.

Güvenlik tedbirlerini alarak belgeleri kontrol eden ekipler, kuyruk oluşunca kontrolleri daha kısa sürede yaparak trafiği açmaya çalıştı.

Acemler'deki trafikte sıkışan ambulans da ekiplerin yolu açmasıyla hastaneye ulaştı.

(Burak Türker/İHA)

Sokağa çıkma kısıtlamasında araç kuyruğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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