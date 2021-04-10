Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz - Haberler | Güncel

Bilecik'te kısıtlamayla kentin işlek cadde ve sokaklarına sessizlik hakim oldu.

Bilecik'te kısıtlamayla kentin işlek cadde ve sokaklarına sessizlik hakim oldu.

Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı, Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay caddeleri ile Atatürk Bulvarı başta olmak üzere şehrin işlek yerleri kısıtlama kararıyla sessizliğe büründü.

Kontrollü normalleşme döneminde çok yüksek riskli kategorisindeki kentte, cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanlar görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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