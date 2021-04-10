Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz - Haberler | Güncel
Bilecik'te kısıtlamayla kentin işlek cadde ve sokaklarına sessizlik hakim oldu.
Bilecik'te kısıtlamayla kentin işlek cadde ve sokaklarına sessizlik hakim oldu.
Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı, Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay caddeleri ile Atatürk Bulvarı başta olmak üzere şehrin işlek yerleri kısıtlama kararıyla sessizliğe büründü.
Kontrollü normalleşme döneminde çok yüksek riskli kategorisindeki kentte, cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanlar görüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz