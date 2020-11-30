Son dakika... Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
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Son dakika... Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

30.11.2020 06:16 | Son Güncelleme: 30.11.2020 06:31
Son dakika... Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Son dakika gelişmesine göre Koronavirüs tedbirleri kapsamında Pazar akşamı 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibariyle sona erdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Pazar akşamı 20.00'de başlayan  sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle bazı vatandaşların Galata Köprüsü'nde balık tuttuğu görüldü.

Koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrasında Pazar akşamı 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın bitmesiyle birlikte D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç hareketliliği görüldü.   

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde kısıtlama sonrasında bazı vatandaşların işlerine gittiği görüldü. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte çok sayıda vatandaşın Galata Köprüsü üzerinde balık tuttuğu görüldü. Birbirlerine oldukça yakın mesafede duran vatandaşlar, balık tutarken sosyal mesafe kuralına uymadı.  

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Son dakika... Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Son dakika... Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Son dakika... Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Son dakika... Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Son dakika... Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Son dakika... Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Son dakika... Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Son dakika... Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa BAKIRHAN

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