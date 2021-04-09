Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor
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100 karayolu Cevizlibağ mevkisindeki trafik yoğunluğu Metrobüs ve tramvay durağındaki yolcu yoğunluğu Sarıyer Maslak Büyükdere caddesi ve İstinye caddesindeki trafik yoğunluğu İSTANBUL - Yeni tip koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında saat 21: 00'da başlayacak hafta sonu sokağa...
D-100 karayolu Cevizlibağ mevkisindeki trafik yoğunluğu
Metrobüs ve tramvay durağındaki yolcu yoğunluğu
Sarıyer Maslak Büyükdere caddesi ve İstinye caddesindeki trafik yoğunluğu İSTANBUL - Yeni tip koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında saat 21: 00'da başlayacak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya