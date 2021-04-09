Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor
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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor

Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya - Haberler | Güncel

100 karayolu Cevizlibağ mevkisindeki trafik yoğunluğu Metrobüs ve tramvay durağındaki yolcu yoğunluğu Sarıyer Maslak Büyükdere caddesi ve İstinye caddesindeki trafik yoğunluğu İSTANBUL - Yeni tip koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında saat 21: 00'da başlayacak hafta sonu sokağa...

D-100 karayolu Cevizlibağ mevkisindeki trafik yoğunluğu

Metrobüs ve tramvay durağındaki yolcu yoğunluğu

Sarıyer Maslak Büyükdere caddesi ve İstinye caddesindeki trafik yoğunluğu İSTANBUL - Yeni tip koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında saat 21: 00'da başlayacak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yaşandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya

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