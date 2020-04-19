Sokağa çıkma kısıtlaması nesli tükenen Kelaynaklara yaradı Sokağa çıkma kısıtlaması nesli tükenen Kelaynaklara yaradı Kelaynaklar tarla ve bahçelere kadar indi Nesli tükenme tehlikesi altına olan Kelaynaklar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle insanların dışarıya çıkmamasını fırsat bilip tarla ve evlerin bahçelerine kadar indi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nesli tükenen Kelaynaklara yaradı

Kelaynaklar tarla ve bahçelere kadar indi

ŞANLIURFA - Nesli tükenme tehlikesi altına olan Kelaynaklar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle insanların dışarıya çıkmamasını fırsat bilip tarla ve evlerin bahçelerine kadar indi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nesli tükenme tehlikesi yaşayan Kelaynaklara da yaradı. Şanlıurfa'nın Birecik İlçesinde koruma altında olan ve üreme dönemi olan bahar ayında doğaya salınan Kelaynaklar tarla ve evlerin bahçelerine kadar indi. İnsanların dışarıya çıkmamasını fırsat bilen Kelaynaklar, tarlalara inip karınlarını doyurdu. Havada özgürce uçan Kelaynaklar, dışarıda kimse olmadığı için evlerin yanındaki bahçelere de inerek burada beslendi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 1977 yılında Birecik'teki Fırat Nehri kıyısında kurulan Kelaynak Üreme İstasyonunda bulunan 241 Kelaynak, her yıl olduğu gibi bu yıl da şubat ayı sonunda doğaya bırakıldı. Bahar aylarında üreme döneminin başlamasıyla Fırat Nehri kıyısındaki doğal yaşam alanlarına salınan kelaynaklar, göç mevsiminin gelmesi nedeniyle ağustos ayında tekrar kafese alınıyor.

Kaynak: İHA