Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

05.12.2020 01:21 | Son Güncelleme: 05.12.2020 01:25

Karabük'te de Kovid-19 salgını dolayısıyla hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Karabük'te de Kovid-19 salgını dolayısıyla hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kentin en yoğun olan caddelerinden Kemal Güneş ve Kent Meydanı'nda kısıtlamanın başlaması ile sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, kent giriş ve çıkışları ile kavşaklarda oluşturdukları noktalarda kontrollere başladı.

Kimlik ve izin belgelerini soran ekipler, HES sorgusu da yapıyor.

Özellikle hafta sonları yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi evleri ile ünlü Safranbolu ilçesinin sokakları da boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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