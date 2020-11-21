Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

21.11.2020 21:32 | Son Güncelleme: 21.11.2020 21:37
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge çerçevesinde korona virüs ile mücadele kapsamında 81 ilde 21, 22 ve 23 Kasım tarihlerinde belirli saatleri kapsayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge çerçevesinde korona virüs ile mücadele kapsamında 81 ilde 21, 22 ve 23 Kasım tarihlerinde belirli saatleri kapsayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlık ettiği Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada hafta sonları 10.00 ve 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını bildirmişti. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı valiliklere bir genelge göndererek alınması gereken tedbirleri bildirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele çerçevesinde valiliklere gönderilen genelge kapsamında, 21 Kasım günü saat 20.00'dan 22 Kasım günü saat 10.00'a kadar ve 22 Kasım saat 20.00'dan 23 Kasım saat 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bu çerçevede, 21 Kasım saat 20.00'da başkent sokakları kısıtlama dolayısıyla sessiz kaldı. Vatandaşlar, yapılan uyarıları dikkate alarak 21 Kasım saat 20.00'dan sonra sokakları boş bırakırken, akşam saatlerinde başlayan kısıtlama 22 Kasım saat 10.00'da son bulacak.

"KISITLAMA OLDUĞUNU BİLSEM YEMİN EDERİM ÇIKMAZDIM"

Polis ekipleri çeşitli yerlerde geniş denetim noktaları oluştururken, bazı vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Yasaktan haberi olmadığını, haberi olsaydı dışarı çıkmayacağını söyleyen bir vatandaş ise, "Yemin ederim bilgim olsaydı zaten çıkmazdım. Acil bir işim vardı onun için çıktım dışarı. Yetişmeye çalışırken yakalandık" ifadelerini kullandı.

(Mevlüt Hasgül - Yunus Özkan - Mehmet Kalay/İHA)

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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