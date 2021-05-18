Sokağa çıkma kısıtlaması
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Sokağa çıkma kısıtlaması

Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya - Haberler | Güncel

Beyoğlu,Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nden görüntüler İstanbul'da, saat 21.00'de başlayan sokak kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, kısıtlamadan muaf olan turistlerin İstiklal Caddesi'nde gezdiği görüldü.

Beyoğlu,Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nden görüntüler İstanbul'da, saat 21.00'de başlayan sokak kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, kısıtlamadan muaf olan turistlerin İstiklal Caddesi'nde gezdiği görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya

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