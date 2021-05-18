Sokağa çıkma kısıtlaması

Beyoğlu,Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nden görüntüler İstanbul'da, saat 21.00'de başlayan sokak kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, kısıtlamadan muaf olan turistlerin İstiklal Caddesi'nde gezdiği görüldü.