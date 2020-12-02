Sokağa çıkma kısıtlaması - Drone
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Sokağa çıkma kısıtlaması - Drone

02.12.2020 22:05 | Son Güncelleme: 02.12.2020 23:11

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklarda sakinlik hakim oldu.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklarda sakinlik hakim oldu.

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin işlek bölgelerinden Maraş ve Cumhuriyet caddeleri sessizliğe büründü. Kentte kapalı olması gereken iş yerleri ile paket servisi şeklinde çalışan yerler ekiplerce kontrol edildi. Şehrin farklı yerlerinde kontrol noktaları oluşturan polis, trafikteki araçları ve vatandaşları denetledi.

Bitlis

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Bitlis'te sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu. Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri, kentin cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdürdü. Vatandaşların kısıtlamaya uymasıyla kentin cadde, sokak ve meydanları sessizliğe büründü. Cadde ve sokaklarda denetimler gerçekleştiren polis ekipleri, kısıtlamalar konusunda halkı uyardı.

Hakkari

Hakkari'de kısıtlamanın başlamasının ardından cadde ve sokaklardaki hareketlilik sona erdi. Sessizliğe bürünen kent merkezinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, farklı güzergahlarda kontrol noktaları oluşturarak vatandaşların sokağa çıkma izni olup olmadığını kontrol etti.

Muş

Muş'ta da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla en işlek cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri, kent merkezindeki ana cadde ve sokaklarda anonslar yaparak saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı başladığını duyurdu ve uyarılarda bulundu. Sessizliğe bürünen cadde, sokak ve meydanları denetleyen polis ekipleri, vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Sokağa çıkma kısıtlaması - Drone
Sokağa çıkma kısıtlaması - Drone
Sokağa çıkma kısıtlaması - Drone
Sokağa çıkma kısıtlaması - Drone

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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