ABD'nin gizli ordusu ifşa oldu! Bütçesi sağlam, gücü CIA'den 10 kat fazla

2 yılda hazırlanan bir rapora göre; Amerika Birleşik Devletleri, hakkında kimsenin bir şey bilmediği, 10 yıl önce kurulan, 60.000 kişiden oluşan, yıllık 900 milyon dolar bütçesi olan ve sahte kimlikler ile çalışan "gizli" bir orduya sahip. İşte ifşa olan ABD Gizli Ordusu hakkında çarpıcı bilgiler...

ABD merkezli Newsweek dergisinin 2 yıl süren araştırmaların sonucunda ortaya çıkardığı raporlara göre; bu gölge savaşçılar Pakistan'dan Batı Afrika'ya kadar dünyanın her yerindeki çatışma alanlarına yayılmış durumda. Pentagon'a bağlı bu gizli ordu, düşük profilli personellerle sahte kimlikler kullanılarak, bazen düşman hattının ötesinde de faaliyet gösteriyor.

GİZLİ ORDU'NUN GÜCÜ, CIA'İN GÜCÜNÜN 10 KATI

Gizli Ordu, bugüne kadar keşfedilmiş ve gizli çalışan en büyük güç. Pentagon olarak kısaltabileceğimiz ABD Savunma Bakanlığı tarafından kurulan Gizli Ordu'nun gücü ise CIA ajanlarının 10 katı büyüklüğünde. Sivil ve askeri üniformalarla kamufle olan bu personeller hem ABD topraklarında hem de yabancı ülkelerde verilen emirleri uygulamakla görevliler. Bu personellerin kim oldukları ve ne yaptıkları ise bilinmiyor; çünkü ABD, Gizli Ordu hakkında konuşmuyor.

Diğer istihbarat kurumlarından farklı olarak, Gizli Ordu hiçbir zaman Kongre'de görüşülmedi. ABD hükümeti bu tavrını korusa da ortaya çıkan raporlar bu gizli yapılanmaya dair bazı detayları gün yüzüne çıkararak Gizli Ordu'yu ifşa etti.

HEM ÖNLEYİCİ HEM DE OPERASYONEL DEPARTMANLARA SAHİP

Rapora göre, Gizli Ordu personellerinin yarısından fazlası gayrinizami harp yürüten Özel Kuvvetler Komutanlığı'na da bağlı. Pakistan'dan Batı Afrika'ya kadar ABD çıkarlarını korumak için görevler icra ediyorlar. ABD'nin en büyük düşmanları olan İran ve Kuzey Kore topraklarında da personelleri bulunuyor.

YARISI ASKERİ İSTİHBARATÇILARDAN OLUŞUYOR

Gizli Ordu'nun diğer yarısı ise askeri istihbarat uzmanlarından oluşuyor. Bunlar da bilgileri toplayanlar, istihbarat ajanları ve dil bilimcileri kapsıyor. Kendilerini korumaları için sahte kimliklerle donatılan bu personeller aynı zamanda siber-istihbarat görevlerini de yürütüyor ve internetteki açık-kapalı her kaynaktan gerekli bilgileri topluyorlar.

SOSYAL MEDYADA ALGI OPERASYONU YAPAN BİR DEPARTMANI DA VAR

Sadece bunlarla da kalmayan Gizli Ordu personelleri, sosyal medyada "etki ajanlığı" yaparak toplumların algısını kontrol etme ve tepkilerini ölçme görevlerinde de yer alıyor. Özellikle internette hem var olan tehditleri saptamak hem bilgi toplamak hem de toplumları yönetmek için faaliyet yürütüyorlar

ÖZEL SEKTÖRDEN BAZI ŞİRKETLER DE YAPILANMAYA DAHİL

130 adet özel şirketin ve onlarca irili ufaklı devlet kurumunun dahil olduğu ve yeni keşfedilen bu yapı, ordunun gizli kalması için maaş ve diğer giderleri ödemek, ekipman sağlamak ve sahte belgeler üretip onaylamakla da sorumlu.

HİÇBİR YASAYA UYGUN DEĞİL

Raporda aynı zamanda bu tarz bir yapının ABD'nin iç hukukuna, askeri hukuka ve Cenevre İnsan Hakları Konvansiyonu'na uymadığı da belirtiliyor.