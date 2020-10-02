Şok market hafta sonu fırsat kataloğu yayınlandı! 3-6 Ekim 2020 Şok market indirimli ürünler kataloğu burada
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Şok market hafta sonu fırsat kataloğu yayınlandı! 3-6 Ekim 2020 Şok market indirimli ürünler kataloğu burada

02.10.2020 09:52 | Son Güncelleme: 02.10.2020 09:57
Şok market hafta sonu fırsat kataloğu yayınlandı! 3-6 Ekim 2020 Şok market indirimli ürünler kataloğu burada

İndirimli ürünleri ile fırsatları sunan Şok market 3-6 Ekim 2020 tarihleri arası indirimli ürünler kataloğunu yayınladı. Gıda, temizlik, kozmetik, tekstil, teknoloji gibi ürünleriyle Şok market indirimli ürünler kataloğundan seçebilirsiniz.

Birbirinden cazip fırsatlarıyla aile bütçesine uygun ürünler ile aile bütçesine uygun fırsatlar sunan Şok market hafta sonu fırsat kataloğu yayınlandı! 3-6 Ekim 2020 Şok market indirimli ürünler kataloğu burada. İşte Şok marketin ürünleri...

ŞOK MARKET 3-6 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Şok marketten şok indirimler...

Kişisel telefondan, 32 GB USB belleğe, Powerbank'tan, portatif gardıroba; çift kişilik nevresim takımından, battaniyelere, yastık kılıfından 3 ayaklı lambadorlara kadar birçok ev eşyası ve teknolojik ürünlerde indirim fırsatı bu hafta sonu bütün Şok marketlerde bulabilirsiniz.

Şok market hafta sonu fırsat kataloğu yayınlandı! 3-6 Ekim 2020 Şok market indirimli ürünler kataloğu burada

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