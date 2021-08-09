ŞOK market aktüel! Akademi ŞOK! 10 - 18 Ağustos ŞOK aktüel ürünler!

ŞOK 10 Ağustos 2021 Salı kataloğu yayınlandı. 10 Ağustos 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak kampanyada ürünleri haberimizde. ŞOK market aktüel! Akademi ŞOK! 10 - 18 Ağustos ŞOK aktüel ürünler! ŞOK market!

Bu hafta ŞOK aktüel ürünlerin de neler var? 10 Ağustos ŞOK market aktüel ürünler kataloğu! ŞOK market aktüel! Akademi ŞOK! 10 - 18 Ağustos ŞOK aktüel ürünler!

ŞOK MARKET AKTÜEL KATALOĞU

Erinöz markalı Anka Askılı Bahçe Salıncağı 1.599 TL,

Metal Oturma Grubu 1.999 TL

3 Kişilik Yatarlı Salıncak 1.999 TL

Zebra Tv Ünitesi 299 TL,

Aybüke Köşe Koltuk 849 TL,

Dekor Masa Sandalye Takımı 799 TL

Antares Cam Tabanlı Rattan Masa Takımı 1.399 TL