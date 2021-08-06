ŞOK market açılış saati! ŞOK market kaçta açılıyor? ŞOK çalışma saatleri! ŞOK marketler kaçta açılıyor? Migros, CarrefourSA çalışma saatleri!
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ŞOK market açılış saati! ŞOK market kaçta açılıyor? ŞOK çalışma saatleri! ŞOK marketler kaçta açılıyor? Migros, CarrefourSA çalışma saatleri!

ŞOK market açılış saati! ŞOK market kaçta açılıyor? ŞOK çalışma saatleri! ŞOK marketler kaçta açılıyor? Migros, CarrefourSA çalışma saatleri!
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Marketlerin çalışma saatleri, alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs pandemisinde pek çok işletmede kısıtlamalar yaşanmıştı. Bunun ardından yapılan düzenlemeler sonrası Market çalışma saatleri araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Marketler bayramda açık mı? BİM saat kaçta açılıyor 2021? BİM, ŞOK, A101 bugün açık mı? Marketler kaçta açılıyor? Marketler kaça kadar açık? İşte, detaylar…

ŞOK market açılış saati! ŞOK marketler kaçta açılıyor? Migros, CarrefourSA çalışma saatleri! BİM saat kaçta açılıyor 2021? BİM, ŞOK, A101 bugün açık mı? Marketler kaçta açılıyor? soruları merak ediliyor. Genelgede, bakkallar ile beraber A101, Migros, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi paylaşıldı. Peki, hafta içi marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Peki, BİM saat kaçta kapanıyor? A101, Şok, Migros çalışma saatleri neler? 27 Temmuz market çalışma saatleri nedir? İşte detaylar haberimizde…

ŞOK MARKET AÇILIŞ SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgede, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Buna göre, marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

ŞOK market, saat 08:00 itibariyle pek çok yerde açılmaktadır.

HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma - Cumartesi ve Pazar günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek.

Temmuz ayı öncesinde marketler en son 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermekteydi. İçişleri Bakanlığı'nın market tarzı işletmelerle ilgili kararı ise şu şekilde;

"Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir." Bu bilgilere göre marketlerin pandemi öncesi çalışma saatlerine geri dönmesi bekleniyor." açıklamalarına yer verildi.

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