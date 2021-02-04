ŞOK 3-9 Şubat 2021 kataloğu nedir? ŞOK Aktüel ürünleri nelerdir? Bu hafta ŞOK'ta neler var?

ŞOK market 3-9 Şubat 2021 tarihlerinde geçerli olacak indirimli ürünler listesi yayınlandı. ŞOK bu hafta gelecek olan aktüel ürünler Şubat ayının 9'una kadar satışa sunulacak. Peki, ŞOK 3-9 Şubat 2021 kataloğu nedir? ŞOK Aktüel ürünleri nelerdir? Bu hafta ŞOK'ta neler var?