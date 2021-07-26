ŞOK 28 Temmuz 2021! ŞOK aktüel! ŞOK iş başvurusu!
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ŞOK 28 Temmuz 2021! ŞOK aktüel! ŞOK iş başvurusu!

ŞOK 28 Temmuz 2021! ŞOK aktüel! ŞOK iş başvurusu!
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ŞOK Aktüel 28 Temmuz 2021 Çarşamba kataloğu ile Temmuz ayının son kampanyası yayınlandı. 28 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında satışa sunulacak ürünler belli oldu. 28 Temmuz ŞOK! Cepte ŞOK! ŞOK 28 Temmuz 2021! ŞOK aktüel! ŞOK iş başvurusu!

29 Temmuz Çarşamba ve 3 Ağustos Salı günü geçerli olacak ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Temmuz 2021! ŞOK aktüel! ŞOK iş başvurusu!

ŞOK 28 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER

Brother GS3700 Dikiş Makinesi 1.699 TL, Sümer Çekyat - Kanepe 1.299 TL, Retro Çelik Kettle 449 TL, Su Arıtma Cihazı 499 TL, Çok Amaçlı Dolap Raf 499 TL, Ayaklı Askı 59,90 TL ve 90x60x45 cm ebatında Orta Sehpa 179 TL .

ŞOK ÜRÜNLERİ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

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