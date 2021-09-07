Söğütlü Kaymakamlığına atanan Cevat Gün görevine başladı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesine atanan Kaymakam Cevat Gün yeni görevine başladı.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesine atanan Kaymakam Cevat Gün yeni görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Giresun'un Tirebolu ilçesinden Söğütlü'ye atanan Gün'ü, protokol üyeleri ve kaymakamlık personeli karşıladı.

Makamda güvenlik güçleri ve diğer kurum amirleriyle tanışma toplantısı yapan Gün, 24 saat esasına bağlı olarak devletin ve milletin emrinde olduklarını söyledi.

Gün, ilerleyen günlerde kurum amirleri, muhtarlar ve esnaflarla bir araya gelerek yol haritasını birlikte belirleyeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu