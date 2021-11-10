Söğütlü Kaymakamı Gün'den Kıbrıs gazilerine ziyaret - Haberler
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Söğütlü Kaymakamı Gün'den Kıbrıs gazilerine ziyaret

AA / Erol Ulu - Haberler | Güncel
Söğütlü Kaymakamı Gün'den Kıbrıs gazilerine ziyaret

Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün, ziyaretleri kapsamında ilçede yaşayan Kıbrıs gazilerine ziyarette bulundu.

Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün, ziyaretleri kapsamında ilçede yaşayan Kıbrıs gazilerine ziyarette bulundu.

Gün, beraberindeki yetkililerle evlerinde görüştüğü gaziler Saadettin Akdilek ve Mustafa Keskin ile sohbet etti.

Aynı zamanda Söğütlü Gaziler Derneği Başkanı olan Akdilek, Kaymakam Gün'e ziyaretin dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Gün de vatan savunmasının kutsal bir vazife olduğunu dile getirerek, şehitleri rahmetle anarken, gazilere uzun ömürler diledi.

Söğütlü Kaymakamı Gün'den Kıbrıs gazilerine ziyaret

AA / Erol Ulu - Son Dakika Haberleri
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