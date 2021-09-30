Söğütlü Kaymakamı Gün'den Belediye Başkanı Özten'e ziyaret

Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün, Belediye Başkanı Koray Oktay Özten'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, ilçede yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

İlçenin zengin doğal güzelliklere sahip olduğunu belirten Gün, ortak çalışmalarla kente katkı sunacaklarını kaydetti.

Özten de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, örnek bir ilçe oluşturmak için çaba gösterdiklerini ifade etti.