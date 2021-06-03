Söğütlü Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri oyuncaklarla "özel" çocukları sevindirdi
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Söğütlü Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri oyuncaklarla "özel" çocukları sevindirdi

Söğütlü Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri oyuncaklarla 'özel' çocukları sevindirdi
Anadolu Ajansı / Erol Ulu - Haberler | Güncel

Söğütlü Halk Eğitim Merkezi'nde görevli eğitmenler, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında ziyaret ettikleri özel eğitim öğrencilerine el emeğiyle yaptıkları oyuncakları hediye etti.

Söğütlü Halk Eğitim Merkezi'nde görevli eğitmenler, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında ziyaret ettikleri özel eğitim öğrencilerine el emeğiyle yaptıkları oyuncakları hediye etti.

Merkezin müdürü Mehmet Ali Akkuş ve eğitmenler, Serdivan Kanada Özel Eğitim Uygulama Okulu'na gerçekleştirdikleri ziyarette, çizgi film karakterlerini taklit eden el örmesi oyuncaklarla öğrencileri sevindirdi.

Akkuş, ziyarette yaptığı konuşmada, salgın dolayısıyla çalışmaları tedbirlere uyarak sürdürdüklerini belirterek, eğitmen ve kursiyerlerin yaptığı oyuncakları özel eğitim alan öğrencilere hediye ettiklerini söyledi.

Okul Müdürü Salih Gökyokuş da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Söğütlü Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri oyuncaklarla 'özel' çocukları sevindirdi
Söğütlü Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri oyuncaklarla 'özel' çocukları sevindirdi
Söğütlü Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri oyuncaklarla 'özel' çocukları sevindirdi
Söğütlü Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri oyuncaklarla 'özel' çocukları sevindirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

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