Söğütlü'de hayırsever tarafından yazılım ve tasarım atölyesi kuruldu

22.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:24

Söğütlü ilçesinde bir hayırsever tarafından kurulan yazılım ve tasarım atölyesi törenle açıldı.

15 Temmuz Ortaokulunda bir hayırsever tarafından yaptırılan atölyenin açılış töreninde konuşan Kaymakam Esengül Korkmaz Çiçekli, 2023 eğitim hedefleri kapsamında, ilçelerdeki okullara bu tarz atölyeleri kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Bölgedeki sanayici ve iş insanlarının yaptığı katkıların önemli olduğuna değinen Çiçekli, 15 Temmuz Ortaokulu'na kazandırılan atölye için de Köseoğlu ailesine teşekkürlerini iletti.

Açılışa, Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, kurum müdürleri ve Köseoğlu ailesi üyeleri katıldı.

Kaynak: AA