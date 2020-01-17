Söğütlü'de eğitime destek veren iş insanına teşekkür

17.01.2020 09:10 | Son Güncelleme: 17.01.2020 09:10

Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, ilçede eğitime destek veren iş insanı Mustafa Tunç'a teşekkür belgesi verdi.

Söğütlü Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapılan drama ve tiyatro salonunu ziyaret eden Çiçekli, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde okullarda kurulumu planlanan tasarım beceri atölyelerinin yapımı için ilçedeki sanayicilerden destek gördüklerini söyledi.

Lisede yapılan salon için Tunç'a teşekkürlerini ileten Çiçekli, öğrencilerin gelecekte iş hayatlarında ve özel hayatlarında devamlı onları hatırlayıp örnek alacaklarına inandığını kaydetti.

Tunç ise öğrencilere, ilerleyen hayatlarında devlet kademesinde ya da özel sektörde söz sahibi olacak konuma gelebileceklerini, hedeflerini şimdiden koymaları gerektiğini belirterek, o yönde çalışmalarına hız vermelerini istedi.

Kaynak: AA