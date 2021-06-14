Söğütlü Belediye Başkanı Özten'den ziyaret

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti.

Oda Başkanı İsmet Yıldız ve yönetim kurulu ile bir araya gelen Özten, esnafın sorunlarını dinledi.

Esnafın fikirlerine değer verdiklerini dile getiren Özten, ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Spor salonu inşaatının yıl sonuna kadar biteceğini, toplum sağlığı merkezinin 24 saat hizmet vereceğini bildiren Özten, vatandaşlardan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymalarını istedi.

Özten, zabıta ve kolluk kuvvetlerinin denetimlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldız da ilçedeki gelişmelerden memnun olduklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu