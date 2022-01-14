Söğütlü Belediye Başkanı Özten'den kadın kursiyerlere destek ziyareti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Söğütlü Belediye Başkanı Özten'den kadın kursiyerlere destek ziyareti

Söğütlü Belediye Başkanı Özten'den kadın kursiyerlere destek ziyareti
AA / Erol Ulu - Haberler | Güncel

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim alan kursiyerleri ziyaret etti.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim alan kursiyerleri ziyaret etti.

Ziyaretinde kursiyerlerle sohbet eden Özten, burada yaptığı konuşmada, ilçedeki kadın esnafın iş yerlerinde ve evlerinde diktikleri kıyafetlerin, yaz tatillerinde bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.

İlçedeki tüm kadınların ürettiklerini ve yeni projelerini desteklemeye hazır olduklarını belirten Özten, gençlerin bir arada olacağı ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağı gençlik merkezinin faaliyete geçirilmesi için de çalışmaları hızlı şekilde sürdürdüklerini kaydetti.

AA / Erol Ulu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title