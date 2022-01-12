Söğütlü Belediye Başkanı Özten, AK Parti İlçe Kadın Kolları'yla buluştu

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, AK Parti İlçe Kadın Kolları üyelerine çalışmaları anlattı.

Kadın Kolları Olağan Değerlendirme Toplantısı'na katılan Özten, göreve geldiği günden beri belediye olarak yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Altyapıdan spor alanlarına, sağlık hizmetlerinden tarımsal alandaki çalışmalara birçok konuda ayrım yapmaksızın vatandaşa hizmet etmeyi sürdüreceklerini anlatan Özten, seçim öncesi verdikleri tüm sözleri yerine getireceklerini söyledi.

Hizmetleri vatandaşlara anlatmada AK Parti teşkilatlarının desteğine ihtiyaçları olduğunu belirten Özten, ilçedeki tüm çalışmalarda kendilerine destek olan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Özten, daha sonra parti üyelerinin sorularını yanıtladı.

AA / Erol Ulu - Son Dakika Haberleri

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