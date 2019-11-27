Söğüt'ün ardından Bozburun'daki yıkım da ertelendi
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Söğüt'ün ardından Bozburun'daki yıkım da ertelendi

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi'nde bugün için planlanan 4 kaçak yapının yıkımının ardından Bozburun Mahallesi'ndeki 1 kaçak yapının yıkımı da ertelendi.

27.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:06
Söğüt'ün ardından Bozburun'daki yıkım da ertelendi

'nın Marmaris ilçesine bağlı Mahallesi'nde bugün için planlanan 4 kaçak yapının yıkımının ardından Mahallesi'ndeki 1 kaçak yapının yıkımı da ertelendi.


Söğüt'teki 4 kaçak yapı yıkımının ertelenmesinin ardından, ekipler bugün için yıkımı kararlaştırılan 1 imara aykırı binayı yıkmak için Bozburun Mahallesi'ne hareket etti. Bozburun Yeşilova mevkiinde bulunan Erkan Özdoğan'a ait 3 katlı imara aykırı binanın yıkımı da, mahkeme kararıyla ileri bir tarihe ertelendi. Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü ile Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, binada gerekli incelemeyi yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı.


Daha sonra Bozburun'da yan yana olan ve yıkım kararı verilen apart şeklindeki iki binanın önünde toplanan kalabalık, yıkımların durdurulması için yetkililerden yardım talep etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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