Söğüt'te kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları uğurlandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları uğurlandı.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, ibadetlerini yerine getirmek için kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarının uğurlama programına katıldı. Burada bir açıklama yapan Başkan Sever, "2019 hacı adaylarımızı kutsal topraklara uğurladık. Rabbim yapacakları tüm ibadetleri kabul etsin. Sağ salim gelmek nasip olsun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA