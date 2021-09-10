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Söğüt'te 'Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'

Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Haberler | Güncel
Söğüt'te 'Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'

BİLECİK'in Söğüt ilçesinde, 2 gün sürecek '740'ıncı Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, Ertuğrul Gazi Türbesi'nin ziyaretiyle başladı.

BİLECİK'in Söğüt ilçesinde, 2 gün sürecek '740'ıncı Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, Ertuğrul Gazi Türbesi'nin ziyaretiyle başladı.

'Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin 740'ıncısı, Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Türbesi ziyaretiyle başladı. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleşen programa Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Aksakallılar Meclisi Başkanı Niyazi Çapa ile çok sayıda kişi katıldı.

Türbe girişindeki Alp kıyafetli askerlerin nöbet değişiminin ardından Bilecik Doğa Sporları Kulübü Derneği (BİDOS) tarafından Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu'na Kayı Boyu sancağı ve Domaniç toprağı teslim edildi.

Türk Büyükleri Anıtı'nın önünde devam eden programda konuşan Vali Vekili Kadiroğlu, "Bu yıl 740'ıncısını düzenlediğimiz 'Ertuğrul Gazi Şenlikleri'mizi bugün başlattık. Pandemi dolayısıyla geçen seneki gibi bu sene de iki gün sürecek şenliklerimiz. Biz arzu ederdik ki daha muhteşem bir şekilde kutlayalım, daha büyük programlarımız olsun fakat maalesef bu hastalık yayılmaya devam ediyor. Aşılama son hızla devam etmesine rağmen şu anda Türkiye'deki ölüm rakamları da gayet ciddi oranları bulmuş durumda. İnşallah maske, mesafeye de dikkat ederek şenliklerimizi yapacağız. Ben tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Söğüt'te 'Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'

Söğüt'te 'Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'

Söğüt'te 'Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'

Söğüt'te 'Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'

Söğüt'te 'Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'

Söğüt'te 'Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'

Söğüt'te 'Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'

Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Son Dakika Haberleri
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Haber: Söğüt'te 'Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri' - Haberler
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