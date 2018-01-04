Söğüt Belediyesi'nden Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi

Söğüt Belediyesi'nden Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi

Söğüt Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet-Sen arasında, sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Söğüt Belediyesi'nden Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi

Söğüt Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet-Sen arasında, sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Halil Aydoğdu ile Türk Yerel Hizmet-Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Uygun arasında gerekli anlaşma sağlandığı ve sözleşmenin imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada, yapılan sözleşme sayesinde belediyede çalışan memurların, aylık 400 lira sosyal denge tazminatı alacağı ifade edildi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et