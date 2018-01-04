Söğüt Belediyesi'nden Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi

Söğüt Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet-Sen arasında, sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandığı bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Halil Aydoğdu ile Türk Yerel Hizmet-Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Uygun arasında gerekli anlaşma sağlandığı ve sözleşmenin imzalandığı kaydedildi.



Açıklamada, yapılan sözleşme sayesinde belediyede çalışan memurların, aylık 400 lira sosyal denge tazminatı alacağı ifade edildi.