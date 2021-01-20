Soğuktan donarak hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Soğuktan donarak hayatını kaybetti

20.01.2021 19:51 | Son Güncelleme: 20.01.2021 20:00

Soğuktan donarak hayatını kaybetti Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde evde tek başına yaşayan bir kişinin soğuktan donarak öldüğü iddia edildi.

Soğuktan donarak hayatını kaybetti

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde evde tek başına yaşayan bir kişinin soğuktan donarak öldüğü iddia edildi.

Olay ilçeye bağlı Ormanlı Beldesi A. Sofular Köyü'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 46 yaşındaki Yaşar Sevimci'den bir süredir haber alamayan yakınları köydeki komşularına haber verdi. Eve giren komşular Sevimci'yi yerde hareketsiz şekilde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde ailesinden ayrı yaşayan bir çocuk babası Sevimci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sevimci'nin evdeki sobasının yanmadığı ve soğuktan donarak ölmüş olabileceği iddia edildi. Ambulansla Ormanlı Belediyesi Cenaze aracına nakledilen Sevimci'nin cansız bedeni otopsi yapılması için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sevimci'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği ifade edilirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Soğuktan donarak hayatını kaybetti
Soğuktan donarak hayatını kaybetti
Soğuktan donarak hayatını kaybetti
Soğuktan donarak hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT KILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Aleyna Tilki Neslihan Atagül
Spor Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Josef De Souza Ömer Ali Şahiner Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Survivor Joe Biden Beyaz Saray Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Soğuktan donarak hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 20:59:15. #1.14#
title