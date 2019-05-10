Soğuk: "Yeni Dönemde de Kırsal Kalkınma Çalışmaları Devam Edecek"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınma noktasındaki çalışmalarının yeni dönemde de devam edeceğini belirterek, "Özellikle Çakmak Barajı etrafındaki çiftçilerimizi destekleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü orası tüm Samsun'un içme suyunu ilgilendiren havzayı barındıran bir yer" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı Komisyon Toplantısı Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Komisyon Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

"Çalışmalar devam ediyor"

Gündem maddelerine geçilmeden önce gündem söz alan açılışında CHP'li Meclis Üyesi Atilla Tekcan, kırsal kalkınma konusunda Büyükşehir Belediyesi'nin düşük performans sergilediğini öne sürdü. Tekcan'a cevap veren Meclis Başkanvekili Soğuk, özellikle Çakmak Barajı havzasında bulunan fındık üreticilerinin içme suyu zararını asgariye düşürme açısından Büyükşehir Belediyesi Kısal Kalkınma Daire Başkanlığı'nın da öncülüğünde gübre desteğiyle ilgili o bölgede tarım yapan çiftçilere katkı sağlamaya devam ettiklerini belirterek, "İlgili daire başkanlığımızla hangi aşamada olduğumuzu görüştükten sonra daha sağlıklı bir bilgi verebiliriz diye düşünüyorum. Ama Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınma noktasındaki çalışmalarımızı yeni dönemde de sürdüreceğimizi söylemek istiyorum. Seçimden yeni çıktık. Başkanımızın çalışmaları devam ediyor. Özellikle Çakmak Barajı etrafındaki çiftçilerimizi destekleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü orası tüm Samsun'un içme suyunu ilgilendiren havzayı barındıran bir yer" diye konuştu.

Soğuk'un açıklamasının ardından 27 gündem maddesi 2'si oy çokluğuyla olmak üzere meclis üyelerince komisyondan geçirilerek karara bağlanması için meclise havale edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA