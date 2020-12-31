Soğuk Savaş'ın en ünlü ajanı için Rus kanalları yayın kesti; Putin dev bir çelenk gönderdi

İngiliz gizli servisine çalıştığı dönemde 20 yıl boyunca Sovyetler Birliği istihbaratına bilgi sağladığı anlaşılan George Blake öldü. Rus televizyonları Blake için düzenlenen askeri töreni canlı yayınlarken, Putin'in cenazeye gönderdiği dev çelenk dikkatlerden kaçmadı. İngiltere'de hain ilan edilen Blake Rusya'da kahraman olarak uğurlandı.

Soğuk Savaş döneminde İngiliz İstihbarat Servisine çalıştığı dönemde aynı zamanda Sovyetler Birliği istihbaratına da çalışan George Blake 20 yıl boyunca çifte ajan olarak faaliyet gösterdi. Kore Savaşı ve Doğu Avrupa'daki savaşlarda kritik görevlerde bulunan Blake, görev süresi boyunca ABD ve İngiliz istihbarat servislerinin bilgilerini Sovyetler Birliği'ne aktardı. Çoğu kez cezaevine giren ve kaçmayı başaranBlake, 50 yıldan fazladır yaşadığı Moskova'da geçtiğimiz gün 98 yaşında hayatını kaybetti.

KANALLAR YAYIN KESTİ, PUTİN ÇELENK GÖNDERDİ

Rusya'da televizyon kanalları, başkent Moskova'daki askeri tören için yayınlarını kesip canlı yayına geçti. Devlet Başkanı Vladimir Putin yüzlerce kırmızı gülden oluşan dev bir çelek gönderdi. Çelenk üzerinde, Rusya Federasyonu Başkanı tarafından gönderilmiş olduğunu gösteren bir kurdele dikkat çekti.

RUSYA'NIN EN İYİ CASUSU LİDERLİK ETTİ

Öte yandan cenazeye Sovyet döneminde KGB'nin halefi olan SVR'nin başı ve Rusya'nın en iyi casusu olarak anılan Sergei Naryshkin liderliğindeki birçok asker ve emekli casus katıldı. Ünlü casus, Moskova yakınlarındaki kır evinde saklanmıştı ve bu onu koronavirüsten koruma çabaları için Rus Dış İstihbarat Servisi'nin bir armağanıydı.

"BU EFSANE KİŞİNİN PARLAK GEÇMİŞİ SONSUZA DEK KALBİMİZDE"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin taziye mesajında da Blake'in dünyada barışı sağlamak adına paha biçilemez katkılar yaptığını söylerken, "Bu efsane kişinin parlak geçmişi sonsuza dek kalbimizde yer edinecek" ifadelerini kullanmıştı.

GEORGE BLAKE KİMDİR?

Babası İngiliz, annesi Hollandalı olan ve 11 Kasım 1922'de Rotterdam'da doğan George Blake, Mısır'da eğitim hayatına başladı. Marksist olan kuzeni Henri Curiel ile Mısır'da dostluklar edinen Blake, Hollanda'ya döndükten sonra Almanya'nın 1940 yılında bu ülkeyi işgal etmesiyle ailesi ile birlikte İngiltere'ye kaçtı. 1942'de Nazilere karşı mücadele etmek için sahte pasaport ile Fransa'ya kaçan Blake, buradan İspanya'ya geçerken yakalandı.

İNGİLİZ İSTİHBARATINA KATILDI

Açlık grevi hareketlerinden sonra salınan Blake, tekrar İngiltere'ye döndükten sonra İngiliz İstihbarat Servisi'ne katıldı. 1945'te ise İngiltere ile Hollanda arasında bağlantı kurmak amacıyla Hollanda İstihbarat Servisi'nde görevlendirildi. 1950'de Kore savaşında görevlendirilen Blake, burada Kuzey Kore askerleri tarafından yakalanarak Sovyetler Birliği Konsolosluğuna teslim edildi.

İNGİLTERE'DE 'HAİN' İLAN EDİLMİŞTİ

Blake, Sovyetler Birliği'ne bilgi sızdırma konusunda anlaşmaya vararak birçok önemli bilgiyi Sovyetler Birliği'ne aktardı. 20 yıl boyunca İngiltere ve ABD hakkındaki önemli bilgileri Sovyetler Birliği'ne aktaran Blake, açığa çıkınca Moskova'ya kaçtı. İngiltere'de "hain" olarak ilan edilen Blake, 42 yıl hapis cezasına çarptırılsa da Rusya'da korunarak hapis yatmasının önüne geçildi.

Batılı medya kuruluşlarına konuşan George Blake, 500'den fazla batılı ajanı ifşa ettiğini itiraf ederken, Sovyetler Birliği istihbaratı tarafından yok edildiği düşünülen 42 batılı ajanın sorumluluğunu kabul etmedi. Dünyanın en efsane ajanı olarak hafızalara kazınan Blake'in hayatı, "The Choice of Blake's Agent" filmine uyarlanırken, birçok yazar tarafından kitabı yazılmıştı.