Soğuk Savaş döneminde Rusya tarafından geliştirilen 'uzay topu' ilk defa görüldü

Rusya'nın yıllardır sır gibi sakladığı 'uzay topu' ilk defa görüldü. Soğuk Savaş yıllarında geliştirilen silaha ait görüntüler Rus medyasında geniş yer buldu. Silahın uzay istasyonlarını tehditlerden korunmak için tasarladığı öğrenildi.

Soğuk Savaş yıllarında adeta bir cepheye dönen uzay yarışı SSCB ve ABD'nin kıyasıya rekabetine sahne olmuştu. Bu mücadele genel olarak ilklere imza atmak odaklı olsa da Sovyetler uzaya silah göndermeyi de planlamış.

BUGÜNE KADAR GİZLİYDİ

İlk olarak Rusya'nın askeri uzay istasyonlarını korumak için tasarlanan 'uzay topu' bugüne kadar gizli tutulmuştu. Yıllarca görüntüleri gizlenen silah ilk defa göründü. Silaha ait ilk görüntüler Rus devlet televizyonu Zvezda'da yayınlandı.

TEHDİTLERDEN KORUNMAK İÇİN TASARLANDI

Söz konusu yayında aktarılan bilgilere göre, silahın SSCB'nin Shchit-2, uzay istasyonunu ABD veya NATO'dan gelecek tehditlerden korumak için tasarlandı. Silahın onlarca el bombası büyüklüğünde patlayıcıya ev sahipliği yaptığı ve maksimum 62 mil menzile sahip olduğu da gelen bilgiler arasında.

TEMELİNDE KATI YAKITLI BİR ROKET MOTORU VAR

İngiliz gazetesinin Rus devlet kanalında yayınlanan bilgilerden derlediği haberine göre, sistemin temeli katı yakıtlı bir roket motoruna dayanıyor. Silahın etrafındaki çember ise silahın uzay boşluğunda stabilize edilmesi amacıyla yerleştirildi.

SOĞUK SAVAŞ YILLARINDA TEST EDİLMİŞ

Bunun uzay için geliştirilen ilk silah olduğu belirtiliyor. SSCB'nin Soğuk Savaş yıllarında bu silahı test ettiği biliniyor. Ancak testin sonuçları hala 'gizli bilgi' olarak arşivlerde tutuluyor. Silahın yörüngeye çıkarılıp çıkarılmadığı da bir resmi açıklama olmadığı için bilinmiyor.

GÖRÜNTÜLERİ BASINA VERMİŞTİ

Bir süredir robot tanklar üzerinde yoğun mesai harcayan Rusya bu silahlardan yeni görüntüler geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Tankların kapasitelerini gözler önüne seren görüntüler devlet kanalı Zvezda tarafından paylaşılmıştı. Zırhlı kamyonun içinde yer alan operasyon merkezinden kontrol edilen tankın 400 mm otomatik silah, Ataka anti tank füzesi ve bir lav silahına ev sahipliği yapıyor. Kısa sürede envantere gireceği açıklanan robot tanklar yeni bir gözdağı olarak yorumlandı.