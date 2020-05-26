Soğuk hava nedeniyle 70 küçükbaş hayvan telef oldu
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Soğuk hava nedeniyle 70 küçükbaş hayvan telef oldu

Erzurum'da sabah erken saatlerde otlatmak için çıkarılan koyun sürüsünden 70 tanesi soğuk hava nedeniyle telef oldu.

Soğuk hava nedeniyle 70 küçükbaş hayvan telef oldu
26.05.2020 11:38 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:46

Erzurum'da sabah erken saatlerde otlatmak için çıkarılan koyun sürüsünden 70 tanesi soğuk hava nedeniyle telef oldu.

Yakutiye ilçesine bağlı Dumlu Mahallesi'nde dün sabah erken saatlerde çoban tarafından koyun sürüsü otlatmak için yalaya çıkarıldı. Gün içerisinde aniden bastıran fırtına ve yağışlı hava nedeniyle 70 küçükbaş hayvan telef oldu.

Şiddetli yağış sonrası zor anlar yaşadıklarını ifade eden Dumlu Mahallesi Muhtarı Halil Yalçınkaya çobanların haber vermesi üzerine köylülerle beraber traktörlerle yaylaya çıkarak telef olan hayvanları aldıklarını ve bu durumdan büyük üzüntü duyduklarını söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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