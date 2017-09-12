Soğuk Hava Deposunda Donarak Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Çivril ilçesindeki bir soğuk hava deposunda meydana gelen gaz sızıntısından baygınlık geçiren teknisyen, donarak hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Emirhisar Mahallesi'ndeki bir soğuk hava deposunda teknisyen olarak çalışan Şükrü Karadeniz, amonyak dolu tankta bakım yapmaya başladı.



Karadeniz, bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle oluşan amonyak sızıntısından etkilenerek baygınlık geçirdi.



İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Şükrü Karadeniz'in donarak hayatını kaybettiğini belirledi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.