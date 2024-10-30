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Happy Halloween ne demek? Happy Halloween ne zaman?

Happy Halloween ne demek? Happy Halloween ne zaman?
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Amerika başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinde de kutlanan Cadılar Bayramı, Halloween olarak bilinir ve Happy Halloween şeklinde kutlanır. Peki, Halloween ne zaman? Happy Halloween ne demek? 2019 Cadılar Bayramı ve işte detaylar…

Cadılar Bayramı denince ilk olarak kostümler, makyajlar ve bal kabağı akla gelir. Her yıl olduğu gibi 2019 Halloween 31 Ekim'de kutlanmaya başladı. Son dönemde Türkiye'de de kutlanmaya başlayan Halloween'ın simgesi gülen bal kabağıdır. Happy Hallowen kostümleri, makyajı ve daha fazlası haberimizde.

HAPPY HALLOWEEN NE DEMEK?

Mutlu Cadılar Bayramı anlamına gelen Happy Halloween, 31 Ekim'de kutlanmaya başlar. Cadılar Bayramı, Anglosakson dünyasında ve başlıca Batılı ülkelerinde Halloween olarak bilinir. Kelime, All Hallow's Eve (Azizler Günü'nün arifesi) kavramının kısaltılmasıyla meydana gelmiştir.

CADILAR BAYRAMININ KÖKÜ SAMHAİN FESTİVALİNE DAYANIR

Kökeni antik Britanya'da pagan Keltlerin kutladığı Samhain Festivaline dayanır. Keltler, 1 Kasım'ı yazın bitişi, kışın başlangıcı kabul ediyorlardı. Festival olarak kutlanan Samhain kelimesinin kökeni de eski İrlandaca sam (yaz) ve fuin (son) sözcüklerine dayanır. Keltlerde yazın sonu demek aynı zamanda evliliklerin gerçekleştiği, ölülerin kutsandığı ilahî bir dönem olarak kabul görür. Bu günde, ölülerin ruhlarının geçmişte yaşadıkları evleri ziyaret ettiğine inanılır. Tepelerin üzerinde, kötü ruhları uzak tutmak için büyük ateşler yakılıyordu. Ortalıkta dolaştığına inandıkları ruhlara tanınmamak için maskeler takılıyor, kostümler giyiliyordu. Sonuç olarak Samhain festivali zamanla cadılar ile özdeşleştirilerek bugünkü halini aldı. Romalılar 1. yüzyılda Kelt topraklarını fethettiklerinde, kendi ölüm festivalleri Feralia ve hasat festivalleri Pomona'yı,Samhain ile birleştirdiler.

Happy Halloween ne demek? Happy Halloween ne zaman?

HALLOWEEN KELİMESİ, AZİZLER GÜNÜNDEN GELİYOR

7. yüzyılda Papa IV. Boniface, 13 Mayıs'ta kutlanan Azizler Günü'nü 1 Kasım'a taşıdı. Azizler Günü'nün arifesi yani 31 Ekim kutsal kabul edildi ve Batılı dillerdeki Halloween adı buradan geldi. Orta Çağ'ın sonlarında seküler kutlamalar ile Hristiyan bayramı iç içe geçti. Avrupa'daki Reform hareketleri sırasında özellikle Protestan Hristiyanlar arasında, Cadılar Bayramı kutlamaları son buldu ancak Britanya'da seküler bayram olarak kutlanmaya devam etti.

Happy Halloween ne demek? Happy Halloween ne zaman?

BRİTANYALI GÖÇMENLER ABD'DE CADILAR BAYRAMINI YAYDI

Amerika'ya yerleşen ilk kolonilerde Cadılar Bayramı da yasaklandı. Bununla birlikte 1800'lü yıllarda, bir hasat bayramı kutlanmaya başlandı ve bu Cadılar Bayramı'ndan izler taşıyordu. 19. yüzyılda başta İrlandalılar olmak üzere Britanya'dan Amerika'ya gelen çok sayıdaki göçmen, Cadılar Bayramı kostümlerini de kendileriyle getirdi. Zamanla ABD'deki başlıca çocuk bayramlarından biri haline gelen Cadılar Bayramı'nda, cadı kostümü içerisinde kapı kapı dolaşılarak şekerleme ve harçlık toplayan çocuklar bulunur. Sıklıkla elma şekeri tüketilir. Evleri dolaşan çocuklar şakalar yaparlar, harçlıklar alırlar.

Arife Zımba
Arife Zımba
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