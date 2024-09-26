Survivor All Star yeni sezonu ile birlikte gündemde olan Cem Bölükbaşı ile Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı'nın kardeş olup olmadıklarına dair gündem konusu oldu. Vatandaşlar Cem Bölükbaşı ve Nisa Bölükbaşı kardeş mi? Cem Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı Cem Bölükbaşı kardeş mi sorularına yanıt aradı. İşte detaylar haberimizde!

CEM BÖLÜKBAŞI VE NİSA BÖLÜKBAŞI KARDEŞ Mİ?

Cem Bölükbaşı ile Nisa Bölükbaşı kardeş değildir. Her hangi bir kan bağı bulunmamaktadır. İki ismin soyadları benzerdir.

CEM BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Cem Bölükbaşı 9 Şubat 1998 doğumlu Türk Formula 3, Formula 2, Formula 1 e-spor ve GT4 yarışçısıdır.

Henüz 6 yaşındayken hız tutkusunu fark eden babası, onu motokros pistine götürdü. 5 yaşında motokros yarışmalarına katılmaya başladı. Cem Bölükbaşı I-Racing'de 80.000 kişi içerisinden ilk 35'e girince dikkatleri üzerine çekti. World's Fastest Gamer Şampiyonası'na katıldı. F1 Esports'da 70.000 kişi arasından ilk yirmiye kalan genç sporcu Fernando Alonso takımına seçildi. 2017'de Abu Dabi'de dünya beşincisi, 2018'de Red Bull Toro Rosso Takımı ile dünya ikincisi oldu. Borusan Otomotiv Motorsport'un desteği ile ilk uluslararası yarışına katıldı. 4 Haziran 2019'da gerçek piste çıkan Cem Bölükbaşı klasmanındaki sıralamada 3. ve yarışta da 5. oldu. 1 Temmuz 2019'da uluslararası ikinci gerçek yarışına katıldı.

Cem Bölükbaşı, 2021 F3 Asya Şampiyonası'nda BlackArts Racing takımı ile 15 yarışın tamamına çıktı ve toplamda 61 puan kazanarak şampiyonayı 9. sırada tamamladı. Çaylaklar klasmanında ise Ayumu Iwasa'nın ardından ikinci sırada yer aldı. 2022 yılında Formula 2'de Charouz Racing System takımında yarışacaktır.

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Temmuz 1998

Doğum yeri: Prag

Nisa Bölükbaşı, 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O senelerde profesyonel kayak yapmaya davet edilmişti. Fakat dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kalmıştır. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynamıştır. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Aynı zamanda, takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.