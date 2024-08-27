Müzik dünyasının önemli isimlerinden Bergen'in hayat hikayesi sinemaya uyarlanıyor. Filmde Bergen karakterine ünlü oyuncu Farah Zeynep'in hayat vereceği konuşulurken filmin ilk tanıtımı da yayınlandı. Fiminin tanıtımının ardından acıların kadını Bergen'in hayat hayat hikayesi merak edildi. Peki Acıların kadını Bergen kimdir? Bergen nasıl, neden öldü? Bergen filmi ne zaman çıkacak? Bergen'i kim canlandıracak? Detayları sizler için derledik.

BERGEN KİMDİR?

15 Temmuz 1958 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Bergen'in gerçek adın Berlin Sarılmışer'dir.

Bergen 7 yaşındayken, anne ve babasının boşanmasıyla annesi Sebahat Çakır ile 1966 yılında Ankara'ya yerleşti. Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu'nu bitirdikten sonra Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümüne girdi ama maddi sıkıntılar nedeniyle ayrılıp yaşını büyüterek bir süre PTT'de memur olarak çalıştı. Bu dönemde yaşadığı bir aşk hadisesi yüzünden PTT'deki işini de bırakmak zorunda kaldı.

1977 yılında dayısının oğlu Göksel Sarılmışer ile Mersin'de evlendi, 4 yıl evli kaldı, 1981 yılında boşandı. Hakan (d.1981) adında bir erkek çocuğu oldu. Boşandığında kocası çocuğunu Hollanda'ya taşındı.

1979 yılında arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği Feyman Gece Kulübü'nde öylesine sahneye çıktı. Kulüp sahibi İlhan Feyman tarafından beğenilince orada çalışması için teklif aldı. Teklifi kabul edip Feyman Gece Kulübü'nde Grup Lokomotif orkestrası ile birlikte Türk sanat müziği, Türk hafif müziği ve dönemin modası olan arajmanlardan oluşan repertuarlarla sahne aldı. Bir yıllık çalışmanın ardından Feyman Gece Kulübü'ndeki işi bittiğinde Adana'daki Kuyubaşı Gazinosu'ndan gelen 8 aylık çalışma karşılığında verilecek bir otomobil teklifini kabul etti. Ama iş bitiminde otomobil elinden alındı ve borç içinde kaldı.

HALİS SERBEST TARAFINDAN YÜZÜNE BİR KOVA KEZZAP ATILDI

Ankara'dan sonra iş için 1981 yılında Adana'ya giden Bergen, burada Halis Serbest ile tanıştı ve 1982 yılında evlendi.

Bergen, 1982 yılında Atlas Plak'tan ilk longplayı olan 'Şikayetim Var'ı çıkardı. Kocasından şiddet görmeye dayanamayan Bergen, birçok kez eşinden kaçtı.

31 Ekim 1982 tarihinde İzmir Alsancak'daki New York Gece Kulübü'nde çalıştığı sırada kocası tarafından yüzüne attırılan bir kova dolusu kezzap sonucu iki gözünü de kaybetti. Vücudun büyük bir kısmı da yandı. Daha sonra sol gözü görme yetisi kazandı. Sağ gözünün hasarı yüzünden saçlarını sağ gözünün üzerine atmasıyla, bazense güneş gözlüğüyle olan imajıyla akıllarda kaldı.

Halis Serbest 2 aylık firardan sonra yakalanıp tutuklanarak İzmir Buca kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Bergen, tedavi sonrası Kibariye'yi meşhur eden 'Kim Bilir?' şarkısının bestecisi Cengiz Özşeker tarafından ikna edilip Özşeker'in sahibi olduğu İzmir Pırlanta Pavyon'da 1985 yılına kadar sahneye çıktı.

'ACILARIN KADINI' OLARAK ANILDI

1985 yılında plak yapımcısı Yaşar Kekeva'nın daveti ile İstanbul'a giderek 'İnsan Severse' adlı longplay'i çıkardı. Daha sonra 1986 yılının sonlarına doğru yaptığı 'Acıların Kadını' ile şöhrete kavuştu.

Albümün çok beğenilmesiyle plak şirketi tarafından Nisan 1987'de '1986 yılı Albümü En Çok Satan Arabesk Kadın Sanatçı' unvanıyla Altın Plak ve Altın Kaset ile ödüllendirildi.

Albümleri yayınlanırken bir taraftan da konser ve sahne çalışmalarını sürdüren Bergen sahneye çıkarken yanmış gözünün üstüne saçının bir perçemini atarak acılarını olmasa bile yüzünü kamufle ediyordu.

1987 yılında Ülkü Erakalın'ın senaryosu ve yönetmenliğiyle 'Acıların Kadını' filminde Yalçın Gülhan, Asuman Arsan, Meral Niron ile başrolde oynadı.

BERGEN NE ZAMAN VE NASIL ÖLMÜŞTÜR?

Haziran 1989'da sahnelere tekrar çıkmaya başladı. Bu arada 'Yıllar Affetmez' adlı albümünü yaptı. Albümün tanıtım turnelerinde Adana Pozantı'dayken 14 Ağustos 1989 tarihinde boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak 30 yaşında öldürüldü. Memleketi Mersin'e gömüldü.

BERGEN'İN ŞARKILARI :

1982 - Şikayetim Var LP (1986'da MC olarak yeniden basıldı.)

1983 - Kardeşiz Kader LP (1985 ve 1990'de MC olarak yeniden basıldı.)

1985 - İnsan Severse LP, MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1986 - Acıların Kadını LP, MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1987 - Onu da Yak Tanrım LP, MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1988 - Sevgimin Bedeli MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1988 - İstemiyorum LP, MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1989 - Yıllar Affetmez (Aslen son albümü) MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1990 - Giden Gençliğim MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1990 - Garibin Çilesi Mezarda Biter MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1991 - Son Ağlayışım MC, CD

BERGEN FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Önce yüzüne kezzap atılan ve eski kocası tarafından öldürülen Bergen'in hayatının anlatıldığı Bergen filminin ilk fragmanı yayınlandı. Ancak filmin vizyona giriş tarihiyle ilgili net bir bilgi verilmedi ve "Yakında sinemalarda" ibaresi kullanıldı.

BERGEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Heyecanla beklenen filmde Bergen'i Farah Zeynep Abdullah canlandırırken, filmin başrollerinde ayrıca Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Ayrıca:

Farah Zeynep Abdullah

Ali Seçkiner Alıcı,

Nergis Öztürk,

Şebnem Sönmez,

Ahmet Kayakesen,

Nurcan Eren,

Suzan Kardeş

Arif Pişkin gibi sevilen isimlerde Bergen filminin oyuncu kadrosunda yer alıyor.