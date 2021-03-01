Soğuk deniz suyuna atlayan kadın, hipotermi riski nedeniyle hastaneye kaldırıldı
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Soğuk deniz suyuna atlayan kadın, hipotermi riski nedeniyle hastaneye kaldırıldı

01.03.2021 14:52 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:57
Soğuk deniz suyuna atlayan kadın, hipotermi riski nedeniyle hastaneye kaldırıldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde alkollü olduğu belirlenen yabancı uyruklu bir kadın dün gece saatlerinde elbisesiyle girdiği denizden polis ve sahil güvenlik ekipleri tarafından çıkartıldı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde alkollü olduğu belirlenen yabancı uyruklu bir kadın dün gece saatlerinde elbisesiyle girdiği denizden polis ve sahil güvenlik ekipleri tarafından çıkartıldı. Hipotermi riskine karşı tedavi altına alındı.

Adının Oksana olduğu öğrenilen yabancı uyruklu bir kadın dün gece saatlerinde Ayvalık ile Cunda Adası'nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü'nün yanında görüldü. Alkollü olduğu anlaşılan kadın, elbiseleriyle birlikte denize girerek kısa sürede gözden kayboldu. Çevredekilerin  haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hava sıcaklığının 2 derece hissedildiği karanlık ve soğuk deniz suyunda kadının bulunması için Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi. Ekiplerin bir buçuk saatlik  arama çalışması sonucunda  kadın yüzdüğü denizden güçlükle çıkartılarak Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yabancı uyruklu kadının, vücut ısısının tehlikeli derecede düşerek 'hipotermi riskine' karşı tedavi altına alındığı öğrenildi.  


Soğuk deniz suyuna atlayan kadın, hipotermi riski nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Soğuk deniz suyuna atlayan kadın, hipotermi riski nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Soğuk deniz suyuna atlayan kadın, hipotermi riski nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Soğuk deniz suyuna atlayan kadın, hipotermi riski nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü EVREN

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