Soğanda: "15 Temmuz'un Yıldönümünde Meydanlarda Olacağız"

AK Parti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda, geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da hain terör örgütü FETÖ tarafından kalkışılan darbe girişimin birinci yıldönümünde sabaha kadar Beşyol Meydanı'nda olacaklarını ifade etti.



Konu ile ilgili bir açıklama yayımlayan Başkan Soğanda, "Önümüzdeki hafta sonu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz'da kalkışılan hain darbe girişiminin yıldönümü. Hain darbeciler geçtiğimiz yıl bu milletin önünü kesmek istediler. Bu milletin güçlenmesini istemeyerek, milletin iradesini ayaklar altına almak istediler. 15 Temmuz gecesinin ilk dakikalarından itibaren aziz Van halkımızla sokaklara çıkarak milli irademizi koruduk. 27 gün boyunca Van Beşyol Meydanı Okçular Tepesinde tüm dünyaya adeta milli irade dersi verdik. Rabbimizin yardımı, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve milletimizin desteği ile ülkemiz üzerinde oynanan hain planı da bozduk. Van halkımız her türlü terör örgütünün karşısında her zaman ve her yerde dimdik durmuş, şer odaklara asla fırsat vermemiştir. 15 Temmuz'a yakın yaklaşık pazartesi gününden itibaren 15 Temmuz gecesine kadar Cumhurbaşkanımızın himayesinde çeşitli etkinliklerle anmaya devam edeceğiz. Bunların içerisinde şehit ailelerine ziyaret, şehitlerimize mevlit, resim sergisi gibi birçok program yer almaktadır. 15 Temmuz'un yıldönümünde de sivil toplum örgütlerimiz ve tüm Van halkımızla beraber aynı ruhla Beşyol Meydanı'nda olacağız. Tüm halkımızı 15 Temmuz'un sene-i devriyesinde bir kez daha aynı ruhla meydanlara davet ediyoruz. 81 ilimizde aynı anda selaların okunacağı gecede hain darbe girişimini bir kez daha tüm halkımızla lanetleyeceğiz. O karanlık gecede ebediyete uğurladığımız kahraman şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize de sağlık ve şifa diliyorum" ifadelerini kullandı. - VAN