Soğan yüklü kamyona çarpan TIR'ın sürücüsü yaralandı
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Soğan yüklü kamyona çarpan TIR'ın sürücüsü yaralandı

Soğan yüklü kamyona çarpan TIR'ın sürücüsü yaralandıDÜZCE'de, TIR önünde ilerlemekte olan soğan yüklü kamyona çarptı.

04.09.2020 10:22 | Son Güncelleme: 04.09.2020 10:27

Soğan yüklü kamyona çarpan TIR'ın sürücüsü yaralandı

DÜZCE'de, TIR önünde ilerlemekte olan soğan yüklü kamyona çarptı. TIR sürücüsü yaralanırken, soğanlar yola döküldü.

Kaza saat 05.00 sıralarında TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Muhammer Yüce idaresindeki 50 LG 801 plakalı TIR önünde ilerlemekte olan Mahir Karabulut idaresindeki 05 LR 140 plakalı kuru soğan yüklü kamyona çarptı. Kazada, TIR sürücüsü Muhammer Yüce hasar gören araçta sıkıştı. TIR'ın çarpmasıyla kamyonun kasasında bulunan soğanlar yola döküldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yaralanan sürücüyü araçtan çıkardı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Muhammer Yüce tedavi altına alındı. Yola dökülen soğanlar araca yüklenirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soğan yüklü kamyona çarpan TIR'ın sürücüsü yaralandı

Kaynak: DHA

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