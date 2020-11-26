Soğan dolması nasıl yapılır? MasterChef yemek tarifleri: Soğan dolması tarifi, Soğan dolması püf noktaları, Tam kıvamında soğan dolması tarifi

Soğan Dolması geleneksek Türk mutfağının en farklı ve en lezzetli dolmalarından biridir. MasterChef yemek tarifleri: Soğan Dolması nasıl yapılır? Soğanın lezzetine lezzet katan leziz Soğan dolması püf noktaları nelerdir?

Daha önce hiç denemeyenler ve görmeyenler "soğandan dolma mı olurmuş?" diye düşüneceklerdir. Soğan dolması da en az diğer dolmalar kadar lezzetlidir ve yemesine doyum olmaz. Aşağıda Kıymalı Soğan dolması tarifi bulabilirsiniz. MasterChef yemek tarifleri arasından Soğan Dolması tarifi! En lezzetli soğan dolması tarifi ve soğan dolması püf noktaları!

SOĞAN DOLMASI TARİFİ

Malzemeler:

200 gram kuzu kıyma kıyma (1 kere çekilmiş dana ve kuzu karışık kıyma da kullanabilirsiniz)

7-8 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek domates salçası

salçası 2 su bardağı dolmalık pirinç

1 su bardağı zeytinyağı (tercihe göre ayçiçek yağı da kullanılabilir)

1 adet orta boy domates

1 adet biber

2 kuru soğan (iç harcı için)

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1 su bardağı ince doğranmış maydanoz ve taze nane

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

Sosu İçin Malzemeler:

1 yemek kaşığı domates salçası

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Su

Yapılışı: