Soğan dolması nasıl yapılır? MasterChef yemek tarifleri: Soğan dolması tarifi, Soğan dolması püf noktaları, Tam kıvamında soğan dolması tarifi
26.11.2020 12:27 | Son Güncelleme: 26.11.2020 12:31
Soğan Dolması geleneksek Türk mutfağının en farklı ve en lezzetli dolmalarından biridir. MasterChef yemek tarifleri: Soğan Dolması nasıl yapılır? Soğanın lezzetine lezzet katan leziz Soğan dolması püf noktaları nelerdir?
Daha önce hiç denemeyenler ve görmeyenler "soğandan dolma mı olurmuş?" diye düşüneceklerdir. Soğan dolması da en az diğer dolmalar kadar lezzetlidir ve yemesine doyum olmaz. Aşağıda Kıymalı Soğan dolması tarifi bulabilirsiniz. MasterChef yemek tarifleri arasından Soğan Dolması tarifi! En lezzetli soğan dolması tarifi ve soğan dolması püf noktaları!
SOĞAN DOLMASI TARİFİ
Malzemeler:
- 200 gram kuzu kıyma kıyma (1 kere çekilmiş dana ve kuzu karışık kıyma da kullanabilirsiniz)
- 7-8 adet kuru soğan
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 yemek domates salçası
- 2 su bardağı dolmalık pirinç
- 1 su bardağı zeytinyağı (tercihe göre ayçiçek yağı da kullanılabilir)
- 1 adet orta boy domates
- 1 adet biber
- 2 kuru soğan (iç harcı için)
- 2 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı nar ekşisi
- 1 su bardağı ince doğranmış maydanoz ve taze nane
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- Tuz
Sosu İçin Malzemeler:
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ
- Tuz
- Su
Yapılışı:
- Dolma için kullanacağınız kuru soğanların kabuklarını soyun. Dolmanın iç harcına ve soğanların boyutuna göre soğan sayısı değişebilir. Soyulmuş soğanların ortasına yarısına gelecek kadar derin bir çizik atın. Tam kesmeyin.
- Tencereye su doldurun ve tuz ekleyerek kaynamaya bırakın. Su kaynayınca soğanları da içine ekleyin. 3-4 dakika kadar kısık ateşte soğanlar açılana kadar haşlayın. Haşlanan soğanları kevgir yardımıyla çıkarın ve bir kenarda soğumaya bırakın.
- Dolmanın içini hazırlamak için öncelikle kuru soğanları ve biberi ince ince dolmalık doğrayın. Aynı şekilde maydanoz, sarımsak ve taze naneyi de ince ince kıyın. Son olarak da domatesin kabuğunu soyup yemeklik doğrayın ve kıymayla beraber yukarıda verilen bütün malzemeleri (baharatlar,salçalar, nar ekşisi, yağ) bir kabın içerisinde karıştırın.
- Soğuyan soğanların katlarını dikkatlice ayırın. Her katın orta kısmına iç harcını koyun ve sararak kapatın. Tencereye dizin ve suyunu koyarak pişirmeye alın.
- Dolmanın sosu için domates salçasını, zeytin yağını ve tuzu bir kase içerisinde karıştırın. Tencereye dizdiğiniz dolmaların üzerinde bu sosu iyice gezdirin.
- Tencereyi ocağa alın ve her tarafı eşit bir şekilde kaynayana kadar pişirin. Kaynadıktan sonra kısık ateşe alın. Suyunu iyice çekip, dolmalar tam pişene kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin. Güzelce yumuşadıktan ve piştikten sonra ocaktan alabilirsiniz. Afiyet olsun!