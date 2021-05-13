Sofralardaki büyük tehlike! Bağışıklık sistemini perişan ediyor
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Sofralardaki büyük tehlike! Bağışıklık sistemini perişan ediyor

Sofralardaki büyük tehlike! Bağışıklık sistemini perişan ediyor
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Sağlık

Bilim insanları tarafından tuzla ilgili yapılan yeni bir araştırma, daha önce yüksek tansiyon, kalp yetmezliği, mide kanseri ve böbrek hastalıklarına davetiye çıkaran aşırı tuz tüketiminin bir zararını daha ortaya koydu. Bilim insanları, aşırı tuz tüketiminin bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğini duyurdu.

Bilim insanları, insan sağlığı üzerine olumsuz etkisi olan ürün ve ürünlerle ilgili araştırmalarına devam ediyor. Uzmanlar tarafından son gerçekleştirilen araştırma, aşırı tüketiminin birçok hastalığa neden olduğu tuzla ilgili yeni detaylara yer verildi.

Bilindiği üzere günlük 5 gramdan az tutulması gereken tuz, Türkiye'de günlük olarak 15 gram ve üzerinde tüketiliyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere görekandaki fazla tuz konsantrasyonunun monosit olarak bilinen bir grup bağışıklık sistemi hücresini doğrudan etkilediği tespit edildi.

Sofralardaki büyük tehlike! Bağışıklık sistemini perişan ediyor

DAHA AZ ENERJİ ÜRETİYORLAR

Çarpıcı araştırmanın başyazarı Dr. Markus Kleinewietfeld ve ekibi, uzun uğraşlar sonucu yaptıkları deneyde yüksek tuz konsantrasyonuna maruz kaldıktan üç saat sonra bağışıklık sistemindeki hücrelerin daha az enerji, yani Adenozin trifosfat (ATP) (İşlevi hücre içi biyokimyasal reaksiyonlar için gereken kimyasal enerjiyi taşır) ürettiğini ortaya çıkardı.

Bilim insanları yaptıkları araştırmada aşırı miktarda bulunan tuzun "tüm hücrelere enerji veren evrensel yakıt" olarak tanımlanan ATP'nin üretilmesini sağlayan bir dizi kimyasal reaksiyonu engellediğini tespit etti.

Sofralardaki büyük tehlike! Bağışıklık sistemini perişan ediyor

"UZUN SÜRE DEVAM ETMESİ BÜYÜK TEHLİKE"

Kandaki mekanizmanın uzun süre sekteye uğramasının çok tehlikeli olduğunu belirten başyazar Dr. Kleinewietfeld, "Eğer bu kadar önemli bir hücresel mekanizmanın işleyişi uzun süre boyunca sekteye uğrarsa bu olumsuz bir etki yaratır ve potansiyel olarak kan damarlarında ve eklemlerde hastalıklara ya da otoimmün rahatsızlıklara neden olabilir" ifadelerini kullandı.

- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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