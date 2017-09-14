Sofra Sırları Filmi

Ümit Ünal'ın kara komedi türündeki filmi, bir taşra şehrinde yaşayan ve kafayı yemek pişirmeye takmış bir Türk kadınını konu ediniyor.



Demet Evgar, Fatih Al, Alican Yücesoy, Emrah Kolukısa, Fırat Altunmeşe'nin başrollerinde yer aldığı filmin yapımcıları ise Sinan Yabgu Ünal ve Servan Güney.





Yönetmen: Ümit Ünal

Senaryo: Ümit Ünal

Oyuncular: Demet Evgar, Hülya Avşar, Fatih Al, Alican Yücesoy, Fırat Altunmeşe, Emrah Kolukısa, Ferit Aktuğ

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Sofra Sırları

Yapımcı Firma: Anka Film

Yapım Yılı: 2017

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Chantier Films

Vizyon Tarihi: 27.10.2017



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