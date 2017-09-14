Sofra Sırları Filmi
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Ümit Ünal'ın kara komedi türündeki filmi, bir taşra şehrinde yaşayan ve kafayı yemek pişirmeye takmış bir Türk kadınını konu ediniyor.
Demet Evgar, Fatih Al, Alican Yücesoy, Emrah Kolukısa, Fırat Altunmeşe'nin başrollerinde yer aldığı filmin yapımcıları ise Sinan Yabgu Ünal ve Servan Güney.
Yönetmen: Ümit Ünal
Senaryo: Ümit Ünal
Oyuncular: Demet Evgar, Hülya Avşar, Fatih Al, Alican Yücesoy, Fırat Altunmeşe, Emrah Kolukısa, Ferit Aktuğ
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Sofra Sırları
Yapımcı Firma: Anka Film
Yapım Yılı: 2017
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Chantier Films
Vizyon Tarihi: 27.10.2017
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