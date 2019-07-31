Şoförü gecikince yolcu otobüsünü kullanan belediye başkanını görenler şaşırdı

Elazığ'ın Mollakendi Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Enis Doğan, Mollakendi- Elazığ seferini yapan yolcu otobüsünün şoförünün gecikmesi üzerine direksiyona geçip aracı kullandı. "Yolcuları bekletmek olmazdı" diyen Doğan'ı direksiyonda görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Merkeze bağlı Mollakendi beldesinden Elazığ'a yolcu götürecek belediye otobüsünü kullanacak şoförün gelmediğini duyan Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, durağa gitti. Sürücüsünün seferine geciktiği ve başka şoförün olmadığı iletilen Başkan Doğan, otobüsün direksiyonuna geçti. Yolcuların mağdur olmaması için aracı kullanan Başkan Doğan'ı direksiyonda görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Otobüsteki yolculuk ise bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

"VATANDAŞA HİZMET ETMEK İÇİN BURADAYIZ"

Başkan Mehmet Enis Doğan, yolcuları bekletmemek için direksiyona geçtiğini belirterek, "Şoför, seferine geç kaldı. Yolcuları bekletmek olmazdı. Sefer yapan otobüsün başka şoförü olmadığı bilgisi bana iletildi. Ben de oraya giderek otobüsü kullandım. Bizler vatandaşa hizmet etmek için buradayız" dedi.

Mehmet Enis Doğan

Kaynak: DHA