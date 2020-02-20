Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "şoför". Peki, şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü yazılır? Şoför ne demek?
Şoför kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Şoför TDK'ya göre nasıl yazılır? Peki, şoför nasıl yazılır? Şoför mü, şöför mi? TDK'ya göre şoför kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
ŞOFÖR NASIL YAZILIR? ŞÖFÖR MÜ, ŞOFÖR MÜ?
Şöför: Yanlış
Şoför: Doğru
TDK'YA GÖRE ŞOFÖR NE DEMEK?
Şoför:
Fransızca chauffeur
1. isim Sürücü (I):
"Savcı öne, şoförün yanına oturmak istedi." - Ayşe Kulin
2. isim Mesleği araba kullanmak olan sürücü.