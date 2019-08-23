Şoför nasıl yazılır? TDK doğru yazılışı şoför mü şöför mü şöfer mi?

23.08.2019 06:59

Şoför kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Şoför nasıl yazılır? Şoför mü şöför mü şöfer mi? Şoför kelimesi nereden geliyor? TDK'ya göre "şoför" kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

ŞOFÖR NASIL YAZILIR? ŞOFÖR MÜ ŞÖFÖR MÜ ŞOFER Mİ?

Türk Dili Kurumu (TDK)'ya tarafındanbelirtilmiş olan verilere göre kelimesinin doğru olarak yazımı "şoför" şeklindedir.

Şöför ve şöfer yanlış yazılışı

Şoför doğru yazılışı

ŞOFÖR İLE ÖRNEK CÜMLELER

Arkadaşım, şimdi taksi şoförlüğü yaparak evini geçindiriyor.

Sen de kendini şoför sayarsın, şu yokuşu gözün bile kesmedi.

Şoför şu öndeki arabayı takip et!

ŞOFÖR KELİMESİ NEREDEN GELİYOR?

Fransızca chauffeur "buharlı gemi veya lokomotifte ateşçi, motorlu araç sürücüsü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca chauffer "ısıtmak" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir.

Fransızca'da "ısıtmak" anlamına gelen "chauffer" ("şofe" diye okunur) fiilinden gelen "şoför" kelimesinin Türkçe karşılığı aslında "ısıtıcı", "ısıtan kişi".