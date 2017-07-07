Societe General, Yıl Sonu Dolar/TL Tahminini 3.45 Olarak Korudu

Societe General Gelişen Ülkeler Strateji Direktörü Phoenix Kalen,Dolar TL 'de Eylül ayı için daha önceki 3.35 tahmininin 'tehlikeye düşmüş olabileceğini' ancak yıl sonu için 3.45 beklentilerini koruduklarını belirtti.

"GELİŞEN PİYASALAR HALA OLUMLU"

Kalen "Bizim buradaki ana mesajımız hala gelişen piyasaların oldukça olumlu olduğu yönünde.Büyüme dinamikleri hala nispeten olumlu, o yüzden gelişen ve gelişmiş piyasalar arasındaki farkın Türkiye'ye de daha fazla girişe yol açmasını bekliyoruz" dedi.