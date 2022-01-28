SOBAYA DÖKTÜĞÜ TİNER ALEV ALDI, TAMİRCİ ÇALIŞANI YARALANDI

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de çalıştığı kaporta tamirhanesinde ısınmak için sobanın içine döktüğü tinerin alev alması sonucu çıkan yangında yaralanan Arda Garip (19) kaldırıldığı hastanenin yanık ünitesinde yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesi süren Garip'in vücudunda 2'inci derece yanık olduğu tespit edilirken, yangında tamirhanede bulunan bir otomobilde zarar gördü.

Odunpazarı ilçesine bağlı 75'inci Mahallesi Tamirciler sitesinde yer alan kaporta tamirhanesinde çalışan Arda Garip, dün sıfırın altında 10 dereceye düşen soğuk havada ısınmak için sobaya tiner döktü. Alev alan tiner soba etrafındaki malzemelerin de tutuşmasına neden olurken, çıkan yangında işçi olarak çalışan Arda Garip vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki işyeri sahipleri yangın söndürme tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Garip, ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda 2'inci derece yanık olduğu tespit edilen Garip hayati tehlikesi nedeniyle yanık ünitesi yoğun bakım servisine alındı.

Tamirhanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, soba yakınında bulunan bir otomobilde yangında zarar gördü. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.