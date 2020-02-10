Sobadan zehirlenen hamile Özbek kadın, hastaneye kaldırıldı
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Sobadan zehirlenen hamile Özbek kadın, hastaneye kaldırıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen, Özbekistan uyruklu Gulcjhrk Jabborova (21), hastaneye kaldırıldı.

10.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:04
Sobadan zehirlenen hamile Özbek kadın, hastaneye kaldırıldı

BURSA'nın ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen, uyruklu Gulcjhrk Jabborova (21), hastaneye kaldırıldı. Genç kadının 2 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Olay, İnegöl'e bağlı Mahallesi'nde meydana geldi. Özbek Gulcjhrk Jabborova, yalnız yaşadığı evinde, dün gece sobayı yakıp, uyudu. Bir süre sonra evi duman kapladığını fark eden komşular, sağlık ekiplerine verdi. İhbarla eve gelen ve polis eşliğinde içeri giren sağlık ekibi, genç kadını baygın buldu. Sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendiği belirlenen Jabborova, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 aylık hamile olduğu öğrenilen Gulcjhrk Jabborova, buradan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. 


Kaynak: DHA
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