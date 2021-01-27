Sobadan zehirlenen 3 çocuk annesi, toprağa verildi
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Sobadan zehirlenen 3 çocuk annesi, toprağa verildi

27.01.2021 12:07 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:11
Sobadan zehirlenen 3 çocuk annesi, toprağa verildi

NİĞDE'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Nagihan Takkun (37), gözyaşları arasında toprağa verildi.

NİĞDE'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Nagihan Takkun (37), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, 25 Ocak'ta merkeze bağlı Hacıabdullah beldesi Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. Nagihan Takkun'dan uzun süre haber alamayan komşuları, şüphe üzerine eve gitti. İçeri giren komşular, Nagihan Takkun ile çocukları Selahattin (9), Nuh (13) ve Sinem'i (14) yerde baygın halde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşılan Nagihan Takkun'un yaşamını yitirdiğini belirledi, çocukları ise ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşler buradan da Konya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Takkun kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Nagihan Takkun bugün sabah kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.


Sobadan zehirlenen 3 çocuk annesi, toprağa verildi
Sobadan zehirlenen 3 çocuk annesi, toprağa verildi
Sobadan zehirlenen 3 çocuk annesi, toprağa verildi
Sobadan zehirlenen 3 çocuk annesi, toprağa verildi
Sobadan zehirlenen 3 çocuk annesi, toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

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